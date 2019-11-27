Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söz konusu Müslümanlar olunca..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 35. İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) Toplantısı Açılış Töreni’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Adında İslam olan taşeron terör örgütlerinin katlettikleri yine Müslümanlardır. Söz konusu Müslümanlar olunca olunca ölenler birer can olarak değil, sadece birer fotoğraf karesi olarak görülüyor. BMGK'da 5 daimi üye, 15 geçici üye, bu 15 geçici üye içinde bir, iki Müslüman ülke yer alıyor diye kendimizi kandırmayalım" dedi.