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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şubat ayı içinde rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesini..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan
05.02.2020 | 12:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İdlib'de askerlerimize yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıya ilişkin önemli bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye’de yeni bir dönemin miladıdır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: Rejimin gözlem noktası sınırlarına çekilmesini dün akşam Sayın Putin'e ifade ettim. Şubat ayı içinde rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesini umut ediyoruz. Rejim bunu yapmazsa Türkiye Cumhuriyeti bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır.

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