Cumhurbaşkanı Erdoğan "Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksaydı dünya anında müdahale ederdi"
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