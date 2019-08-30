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Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Tebrikat töreninde Cumhurbaşkanı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, yüksek yargı organı başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.


Daha sonra sırasıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri ile askeri ve sivil erkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebriklerini iletti. Törene Barolar birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da katılırken, ABD Büyükelçisi David M. Satterfield ile Rusya Federasyonu Büyükelçisi Aleksey Yerhov tebrikat sırasında bir süre sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
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