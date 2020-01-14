Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı, yöneticiler ve kulüp başkanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı ve yöneticiler ile Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Serpil ve Kulüp Başkanlarını kabul etti.
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