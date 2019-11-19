Cumhurbaşkanı Erdoğan "Trump ile ABD'de verimli bir görüşme gerçekleştirdik"
Cumhurbaşknaı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında; ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği ABD ziyaretine de değinerek "Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. ABD ile ilişkilerimizde zor bir dönemden geçtik. Dünyadaki gelişmeler Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin daha iyi olması gerektiğini ortaya koyuyor. Trump, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri baskıya rağmen korumayı sürdürüyor" dedi.
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