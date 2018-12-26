Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Toplantısı'nda konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son 16 yıldır yaptığı çalışmalarla Savunma Sanayisinde önemli gelişmeler yaşandığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Türkiye bilhassa son 16 yıldaki hamlelerle bağımlılık gömleğini parçalamıştır. Ekonomiyle birlikte sanayi, ulaşım ve teknolojide çok büyük mesafe kat etmiştir. İşte 16 yıl önce savunma sanayimizin sağladığı imkan yüzde 20'lerdeyken bugün yüzde 65'e tırmandı. Şu anda artık hem ülkemin, hem de ihracatla kendi ayakları üzerinde duran savunma sanayi var. Tüm bunları sessiz devrimlerle başardık" dedi.