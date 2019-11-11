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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurttaki 11 milyon fidan dikimi etkinliklerine canlı bağlantıyla katıldı

11.11.2019 | 12:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikimi etkinliğini Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde saat 11.11'de başlattı.

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