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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Zonguldak mitinginde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimleri öncesi bir araya gelen kirli ittifakın asıl amacını açıklayan Başkan Erdoğan, "Bunları bir araya getiren bir şey olmalı. Cumhur İttifakı'na ve şahsıma karşı bir araya gelmiş görünüyorlar. Ama asıl bunları bir araya getiren, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar. Güya cumhuriyeti kuran partiyi koç başı gibi kullanıyorlar. CHP'nin yanına adı İyi kendi karışık partiyi, bölücü örgütün güdümündeki yapıyı ve ne yaptığını bilmez bir particiği de katarak millete de cumhuriyetimize de pusu kuruyorlar." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar
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