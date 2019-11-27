Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'ye kelimenin tam anlamıyla çağ atlattık"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Vizyoner’19 zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarı dönemindeki başarılara dikkat çekerek "Cuntaların ağırlığı altında iki büklüm haldeydi. Karşımızdaki manzaranın ağırlığı bizi ürkütmedi. Türkiye'ye kelimenin tam anlamıyla çağ atlattık. Ülkemizi çok daha ileriye taşıdık" dedi.
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