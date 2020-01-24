Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, basın mensuplarının sorularını cevapladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel arasındaki görüşme sona erdi. İki lider ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, ortak açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.