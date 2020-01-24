Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binaları'nın açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, kurdele keserek Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binaları'nın açılışını gerçekleştirdi.
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