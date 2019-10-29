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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı, Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu

29.10.2019 | 11:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı, Anıtkabir'de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

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