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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı, Aslanlı Yol'da!

29.10.2019 | 11:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri için Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etmek için Anıtkabir'deki Aslanlı Yol'da yürüdü.

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