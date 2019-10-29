Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı, Aslanlı Yol'da!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri için Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etmek için Anıtkabir'deki Aslanlı Yol'da yürüdü.
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