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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında gülümseten diyalog

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS–2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, programın ardından fuarı birlikte gezdi. Fuarda iki lider arasındaki 'dondurma' diyaloğu tebessüm ettirdi. İşte o anlar.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için geldiği Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nı gezdi. Rusya Lideri Putin fuarı gezerken Başkan Erdoğan'a dondurma ısmarladı. Erdoğan ile Putin arasındaki diyalog güldürdü. "Benim parayı da veriyorsun değil mi?" diyen Erdoğan'a Putin "Tabii. Siz misafirsiniz." diyerek yanıt verdi.

Putin ile birlikte fuar alanındaki stantları gezen Erdoğan, aralarında 5'inci nesil Rus savaş uçağı SU-57'nin de bulunduğu uçak ve helikopterler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Putin, Rus uçakları konusunda yetkilelerden aldığı bilgileri Erdoğan'a aktardı.

Erdoğan ve Putin, fuar alanında uçak ve helikopterlerce sergilenen gösterileri de izledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında gülümseten diyalog
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