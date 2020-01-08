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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım Projesi'nin vanasını böyle açtı!

08.01.2020 | 16:19

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