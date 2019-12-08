Web TV Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zekat müessesesi işletilmiyor!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zekat müessesesi işletilmiyor!"

08.12.2019 | 15:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Yatırım Konferansı'nda konuşuyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ufuk açıcı kararlar alınacak" dediği programda İslam ülkeleri olarak öz eleştiri yapılması gerektiğini belirterek "En zengin İslam ülkesiyle en yoksul arasında milyonlarca fark var. 200 kattan fazla. Bir taraf şatafat içerisinde yaşarken bir taraf hayatını devam ettirmekte zorlanıyor. Demek ki Müslümanlar kendi aralarında zekat müessesesini çalıştırmıyor. Sadece zekat müessesini işletsek fakir kalmaz" dedi.

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