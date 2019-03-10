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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zillet ittifakını çıldırtacağız"

Adana AK Parti Mitingi'nde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan 31 Mart seçimleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Değerlerimize saldıranlara göz yummamız mümkün değil. Bu siyaset meselesi değil onur meselesi. 3-5 oy için bunlara göz yumarsak evlatlarımızın bakamayız. AK Parti-MHP hep birlikte bir bütün olacağız, konsolide olacağız. Adana'da 16 belediye ile gümbür gümbür bu seçimde sandıkları patlatıyor muyuz? AK Parti-MHP hep birlikte bir bütün olacağız. Zillet ittifakını çıldırtacağız. 4,5 yıl daha ülkemin başındayım" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zillet ittifakını çıldırtacağız"
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