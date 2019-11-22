Web TV Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda vatandaşlara hitap etti

22.11.2019 | 15:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sözcü Gazetesi'ndeki; 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiasına çok sert tepki gösterdi. Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın bu yalanını gündeme taşıyan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun?" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

33:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda vatandaşlara hitap etti 22.11.2019 | 15:33
02:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Zengin için kullanılan skandal ifadeye çok sert tepki! 22.11.2019 | 15:27
02:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sözcü Gazetesi'ndeki skandal iddialara cevap! "Bunların hayatı yalan" 22.11.2019 | 15:18
07:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu 22.11.2019 | 14:17
00:43
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın baş bombacısının Azez'de yakalandığını açıkladı! 22.11.2019 | 11:04
03:19
Almanya adına casusluk yapan vatan haini FETÖ'cü Avukat Yılmaz Sunar yakalandı 22.11.2019 | 10:20
00:44
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun villasına kaçak tadilat! 22.11.2019 | 10:08
00:36
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı! 22.11.2019 | 00:07
08:25
İşte Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın yalan haberleri 21.11.2019 | 22:16
02:13
Külliye'de sürpriz konuk 21.11.2019 | 22:14
09:02
Okan Müderrisoğlu: "Dava, tank palet mi yoksa yerli milli üretim mi?" 21.11.2019 | 22:13
02:01
Külliye'ye giden CHP'li iddiasına yalanlama 21.11.2019 | 18:24
01:28
Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay’a direnme kararı verdi 21.11.2019 | 17:23
00:57
Yerli ve Milli hava savunma sistemimiz HİSAR-A göreve hazır! 21.11.2019 | 16:27
09:05
Stratejik milli yatırımlar neden hedefte? İşte 'Tank Palet Fabrikası' gerçeği... 21.11.2019 | 16:32
01:16
CHP'li Erdoğdu'nun kaçak villası! İşte CHP'li vekilik 900 bin liralık villası 21.11.2019 | 15:37
01:40
Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımızın asla bir ilgisi yoktur 21.11.2019 | 15:28
01:17
Başkan Erdoğan: "Tarımda dünyada 7'inci, Avrupa'da birinciyiz" 21.11.2019 | 15:18
02:37
Başkan Erdoğan: "Türk tarımını küresel şirketlere ezdirmeyeceğiz" 21.11.2019 | 15:14
01:14
İletişim Başkanı Altun'dan Külliye'ye giden CHP'li iddiasına sert cevap "Tamamen gerçek dışı ve haya ürünü" 21.11.2019 | 12:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN