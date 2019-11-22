Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sözcü Gazetesi'ndeki; 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiasına çok sert tepki gösterdi. Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın bu yalanını gündeme taşıyan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun?" dedi.