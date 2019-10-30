Cumhurbaşkanı Erdoğan'da skandal tasarıları kabul edip teröristleri destekleyen ABD'ye uyarı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde Ermeni iddialarına yönelik tasarıları onaylayan ve teröristleri destekleyen ABD'ye seslenerek "Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen diğer tasarıyı da reddediyorum. ABD, bir FETÖ'ye mahkum olacak küçüldü mü? Bu ne hal? Adalet Bakanlığımız sizlere 90 koli bu adamın suçlarını gönderdi. Türkiye mahkemelerinin verdiği dosyaları gönderdi. Bir oturun şunu inceleyin ya. Bakmıyorsunuz ve böyle bir terörist başını Türkiye'ye darbe yapan terörist başını ülkenizde saklıyorsunuz. Yoksa sizin özel olarak kullandığınız bir manivela mıdır? Ya bize bunu teslim edeceksiniz ya da bizden bundan sonra suçluların iadesiyle ilgili anlaşmalar konusunda herhangi bir iade beklemeyin... On binlerce insanın katili bir terör örgütü olan PKK'yı desteklemek uğruna Türkiye'ye ve şahsıma saldıranlara asla eyvallah etmeyeceğiz. Amerika'nın müttefiklik ilişkimiz yanında, siyasi dostluğumuzu da sorgulatan adımlar atmasına ısrar etmesi ilerde en çok kendine zarar verecektir. İnşallah bu yanlıştan da bir an önce dönerler" dedi.