Web TV Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'da skandal tasarıları kabul edip teröristleri destekleyen ABD'ye uyarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da skandal tasarıları kabul edip teröristleri destekleyen ABD'ye uyarı!

30.10.2019 | 13:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde Ermeni iddialarına yönelik tasarıları onaylayan ve teröristleri destekleyen ABD'ye seslenerek "Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen diğer tasarıyı da reddediyorum. ABD, bir FETÖ'ye mahkum olacak küçüldü mü? Bu ne hal? Adalet Bakanlığımız sizlere 90 koli bu adamın suçlarını gönderdi. Türkiye mahkemelerinin verdiği dosyaları gönderdi. Bir oturun şunu inceleyin ya. Bakmıyorsunuz ve böyle bir terörist başını Türkiye'ye darbe yapan terörist başını ülkenizde saklıyorsunuz. Yoksa sizin özel olarak kullandığınız bir manivela mıdır? Ya bize bunu teslim edeceksiniz ya da bizden bundan sonra suçluların iadesiyle ilgili anlaşmalar konusunda herhangi bir iade beklemeyin... On binlerce insanın katili bir terör örgütü olan PKK'yı desteklemek uğruna Türkiye'ye ve şahsıma saldıranlara asla eyvallah etmeyeceğiz. Amerika'nın müttefiklik ilişkimiz yanında, siyasi dostluğumuzu da sorgulatan adımlar atmasına ısrar etmesi ilerde en çok kendine zarar verecektir. İnşallah bu yanlıştan da bir an önce dönerler" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da skandal tasarıları kabul edip teröristleri destekleyen ABD'ye uyarı! 30.10.2019 | 13:44
01:00:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 30.10.2019 | 13:39
02:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terör örgütünü destekleyen ülkelere sesleniyorum..." 30.10.2019 | 13:32
04:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Marmaray'dan geçen yolcu sayısı 403 milyonu buldu" 30.10.2019 | 13:07
02:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Onlara en büyük dersi inlerine girerek verdik" 30.10.2019 | 12:56
03:02
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'nin skandal tasarısına sert tepki! 30.10.2019 | 12:06
06:37
Abdulhamit Gül'den ABD'ye tepki! 30.10.2019 | 11:53
01:49
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı 30.10.2019 | 10:26
03:52
Şehit Piyade Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğuna uğurlandı 30.10.2019 | 09:18
02:19
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona Tel Abyad'da görev yapan askerlerden canlı bağlantı 29.10.2019 | 21:04
02:39
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona Rasulayn'daki askerlerden canlı bağlantı 29.10.2019 | 20:54
02:12
Diyarbakır Ana Jet Üssü'nden 29 Ekim Resepsiyonu'na canlı bağlantı 29.10.2019 | 20:29
17:15
Başkan Erdoğan 29 Ekim Resepsiyonu'nda konuştu "Güvenliğimiz söz konusu olunca kimseden icazet almayız" 29.10.2019 | 20:22
02:34
Doğu Akdeniz'den 29 Ekim Resepsiyonu'na canlı yayın ile bağlandılar! 29.10.2019 | 20:24
00:58
Şehit cenazesinde gülerek sohbet eden CHP Milletvekili Başarır'ın tepki çeken görüntüleri 29.10.2019 | 16:26
00:50
Ukrayna Büyükelçiliği'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması 29.10.2019 | 13:40
00:54
İstanbul'da eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı 29.10.2019 | 13:20
06:40
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabulu 29.10.2019 | 12:45
03:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 29.10.2019 | 11:19
05:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı, Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu 29.10.2019 | 11:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN