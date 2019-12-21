Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütçe çalışmalarını başarıyla yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve milletvekillerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.
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