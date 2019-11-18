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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda önemli açıklamalar

18.11.2019 | 12:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. OECD rakamlarına göre dünyada mültecilere en çok yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye şu anda 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan bir ülkedir. AB bize şu ana kadar STK'lar vasıtasıyla 3 milyar avro destek sağlamıştır. Dünyanın en güçlüler çıkıp ne diyor biz bir numarayız diyor hayır siz bir numara değilsiniz. Dünyada az gelişmiş ülkelere veya mültecilere en büyük desteği veren ülke Türkiye'dir. Bunu OECD rakamları da söylüyor, ben demiyorum." dedi.

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