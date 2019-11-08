Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti ile ilgili flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan seyahati sonrası uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın daveti ve ABD ziyareti ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda "Önceki akşam sayın Trump'la bir görüşmemiz oldu. Bu telefon görüşmemizden sonra 13 Kasım'da ABD'ye gitme kararını verdik. Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirme sonucunda, bu ziyaretin önemli olduğunu ve bu ziyaretle Barış Pınarı Harekatı'nın şu an geldiği noktayı yüz yüze değerlendirmenin faydalı olacağına inandık. Bunu zaten sayın Trump'la telefon görüşmemizde kendisine de ifade ettik." ifadelerine yer verdi.