Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda öğrenciler müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında öğrencilere müjde verdi. Öğrenim kredisinde artış oranı ve yeni rakamları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni öğrenim kredisi miktarını 550 TL'ye çıkarıyoruz. Bu rakam neydi biz görece geldiğimizde 45 liraydı. 45 liradan 550 TL'ye... Ocak ayından itibaren Yüksek Lisans'ta 1100 lira doktorada 1650 lira olarak uygulanacak" dedi.