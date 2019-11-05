Web TV Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda öğrenciler müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda öğrenciler müjde!

05.11.2019 | 12:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında öğrencilere müjde verdi. Öğrenim kredisinde artış oranı ve yeni rakamları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni öğrenim kredisi miktarını 550 TL'ye çıkarıyoruz. Bu rakam neydi biz görece geldiğimizde 45 liraydı. 45 liradan 550 TL'ye... Ocak ayından itibaren Yüksek Lisans'ta 1100 lira doktorada 1650 lira olarak uygulanacak" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

04:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda öğrenciler müjde! 05.11.2019 | 12:33
05:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan "15 Temmuz'daki direnişle dünya demokrasi tarihine geçtik" 05.11.2019 | 12:25
03:21
Rusya ile 2. ortak devriye başlıyor 05.11.2019 | 11:53
05:13
İçişleri Bakanı Soylu'dan Türkiye'yi kötüleyen İmamoğlu hakkında yeni açıklama "Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar eder" 05.11.2019 | 11:40
02:14
Hazine ve Maliye Bakanlığı başlatmıştı! "Yastıkaltı"ndan ekonomiye rekor katkı 05.11.2019 | 10:41
04:09
O vatan hainlerinin kim oldukları ortaya çıktı! FETÖ'cü Adil Öksüz'ü saklayan ve kaçmasında yardımcı olanlar belirlendi! 05.11.2019 | 10:23
04:08
İşte FETÖ'cü hain Adil Öksüz'ü saklayanlar! 05.11.2019 | 10:24
01:40
Türkiye, DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin ablasını yakaladı! 05.11.2019 | 09:47
00:28
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri yeniden gündem oldu 04.11.2019 | 21:36
04:47
Kabine toplantısı sonrası flaş Bülent Arınç açıklaması! 'KHK' faciadır diyerek FETÖ'cüleri savunmuştu... 04.11.2019 | 21:22
01:32
Başkan Erdoğan ABD’ye gidecek mi? 04.11.2019 | 19:50
03:43
Evlilik süresine göre nafaka düzenlemesi! Erkekler ne kadar süre nafaka ödeyecek? 04.11.2019 | 19:50
01:17
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan EYT ve af yasası hakkında açıklama! 04.11.2019 | 19:48
05:59
Kritik kabine sonrası Türkiye'den ABD'ye 'terör' tepkisi 04.11.2019 | 19:48
00:42
Evlat nöbetindeki ailelere dayanamayan HDP'liler parti binasını kullanmayacak 04.11.2019 | 18:41
00:47
ATAK helikopteriyle Van gölü turu 04.11.2019 | 18:41
02:04
Rasulaynlı kanser hastası, Türk askerlerin kontrolünde zırhlı araçla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi 04.11.2019 | 18:41
01:47
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi 04.11.2019 | 16:29
00:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şevket Kazan'a ziyaret 04.11.2019 | 16:22
02:34
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı 04.11.2019 | 16:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN