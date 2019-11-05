Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda öğrenciler müjde!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında öğrencilere müjde verdi. Öğrenim kredisinde artış oranı ve yeni rakamları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni öğrenim kredisi miktarını 550 TL'ye çıkarıyoruz. Bu rakam neydi biz görece geldiğimizde 45 liraydı. 45 liradan 550 TL'ye... Ocak ayından itibaren Yüksek Lisans'ta 1100 lira doktorada 1650 lira olarak uygulanacak" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda öğrenciler müjde! 05.11.2019 | 12:33
05:21
03:21
Rusya ile 2. ortak devriye başlıyor 05.11.2019 | 11:53
05:13
02:14
04:09
04:08
İşte FETÖ'cü hain Adil Öksüz'ü saklayanlar! 05.11.2019 | 10:24
01:40
Türkiye, DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin ablasını yakaladı! 05.11.2019 | 09:47
00:28
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri yeniden gündem oldu 04.11.2019 | 21:36
04:47
01:32
Başkan Erdoğan ABD’ye gidecek mi? 04.11.2019 | 19:50
03:43
01:17
05:59
Kritik kabine sonrası Türkiye'den ABD'ye 'terör' tepkisi 04.11.2019 | 19:48
00:42
00:47
ATAK helikopteriyle Van gölü turu 04.11.2019 | 18:41
02:04
01:47
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi 04.11.2019 | 16:29
00:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şevket Kazan'a ziyaret 04.11.2019 | 16:22
02:34
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı 04.11.2019 | 16:12