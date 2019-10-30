Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Ekonomik manipülasyonlarla hizaya sokulmaya çalışılan bir Türkiye'nin gerilerde kaldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün adeta yok sayılan, kendi sınırları içinde hareket eden bir ülke görünümü den bugün küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldi. 3 – 5 milyar dolarlık manipülasyonla ekonomimizin çökertildiği, 3-5 terör eylemiyle ülkemizin hizaya sokulduğu günler hamdolsun geride kaldı. Artık her alanda kendi iradesini ortaya koyabilen, gerektiğinde yedi düvele meydan okuyabilen bir Türkiye var." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 30.10.2019 | 13:39
02:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terör örgütünü destekleyen ülkelere sesleniyorum..." 30.10.2019 | 13:32
04:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Marmaray'dan geçen yolcu sayısı 403 milyonu buldu" 30.10.2019 | 13:07
02:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Onlara en büyük dersi inlerine girerek verdik" 30.10.2019 | 12:56
03:02
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'nin skandal tasarısına sert tepki! 30.10.2019 | 12:06
06:37
Abdulhamit Gül'den ABD'ye tepki! 30.10.2019 | 11:53
01:49
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı 30.10.2019 | 10:26
03:52
Şehit Piyade Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğuna uğurlandı 30.10.2019 | 09:18
02:19
02:39
02:12
Diyarbakır Ana Jet Üssü'nden 29 Ekim Resepsiyonu'na canlı bağlantı 29.10.2019 | 20:29
17:15
02:34
Doğu Akdeniz'den 29 Ekim Resepsiyonu'na canlı yayın ile bağlandılar! 29.10.2019 | 20:24
00:58
00:50
Ukrayna Büyükelçiliği'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması 29.10.2019 | 13:40
00:54
06:40
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabulu 29.10.2019 | 12:45
03:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 29.10.2019 | 11:19
05:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı, Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu 29.10.2019 | 11:15
08:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı, Aslanlı Yol'da! 29.10.2019 | 11:09