Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Ekonomik manipülasyonlarla hizaya sokulmaya çalışılan bir Türkiye'nin gerilerde kaldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün adeta yok sayılan, kendi sınırları içinde hareket eden bir ülke görünümü den bugün küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldi. 3 – 5 milyar dolarlık manipülasyonla ekonomimizin çökertildiği, 3-5 terör eylemiyle ülkemizin hizaya sokulduğu günler hamdolsun geride kaldı. Artık her alanda kendi iradesini ortaya koyabilen, gerektiğinde yedi düvele meydan okuyabilen bir Türkiye var." dedi.