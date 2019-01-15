Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Dün Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisi ABD askerlerinin Suriye'den çekilme kararını bir kez daha teyit etti. Bu güvenli bölge konusu 20 mil konusu kendisi tarafından ifade edildi. Gündemimizdeki tüm konularda ekiplerimizin görüşmesine karar verdik." dedi. Yerel seçimler için 31 Ocak tarihinden itibaren seçim kampanyasının resmi olarak başlanacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Ocak'ta artık seçim kampanyamızın resmi başlangıcını da büyük aday tanıtımı ve manifesto toplantımızla başlatacağız." ifadesini kullandı.