Web TV Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar (26 Kasım 2019 Salı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar (26 Kasım 2019 Salı)

26.11.2019 | 13:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Külliye'ye bir CHP'linin gittiği yönündeki iftiralara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan," Külliye benim şahsi malım değildir. Bu milletin varlığıdır. Son günlerdeki tartışma bambaşka bir mecrada cereyan ediyor. Londra'da tedavi gördüğü anlaşılan bir gazeteci var. Bu kişi müthiş bir haber başlığıyla bir iddia ortaya attı. 9 Kasım'da bir CHP'li plakası değiştirilmiş araçla Külliyeye gelip bizimle görüşmüş. "Senin CHP genel başkanı olman gerekir" demişiz. Bu iddianın neresini düzeltelim bilmiyoruz. Her şeyden önce böyle bir görüşme olmadı. Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi. Külliyeye giren araç da çıkan araç da bellidir." dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

46:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar (26 Kasım 2019 Salı) 26.11.2019 | 13:04
04:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Füze Bozdoğan müjdesi... Tam isabetle vurdu! 26.11.2019 | 12:58
10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'ye giden CHP'li yalanı hakkında açıklama 26.11.2019 | 12:37
03:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gidecekleri yer bellidir... O da akıl hastaneleridir!" 26.11.2019 | 12:30
02:16
CHP'de bundan sonra ne olacak? 26.11.2019 | 11:22
06:23
Başkan Erdoğan’dan Katar dönüşünde uçakta önemli açıklamalar 26.11.2019 | 11:18
00:54
Katar Emiri Al Sani'den 'Erdoğan' paylaşımı 26.11.2019 | 11:05
02:08
Başkan Erdoğan: "Görüldüğü gibi bu CHP, siyaset değil yalan üretiyor" 26.11.2019 | 11:06
01:57
MHP Lideri Bahçeli "CHP'de yaşananlar kumpastan ziyade projedir" 26.11.2019 | 10:29
02:20
Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! "7 yıldır telefonda bile görüşmedim" dediği Talat Atilla ile... 26.11.2019 | 10:26
01:19
CHP'nin kurguladığı "Külliye'ye giden CHP'li" entrikası ile tepki çeken Rahmi Turan, Başkan Erdoğan'dan özür diledi 26.11.2019 | 10:22
00:47
İstanbul merkezli 9 ilde ByLock operasyonu: 15 gözaltı 26.11.2019 | 10:06
02:54
İnternet dolandırıcılığına dikkat! Teşhir ürünleri sıfır diye satıyorlar! 26.11.2019 | 09:59
00:26
MSB'den flaş açıklama... 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! 26.11.2019 | 09:43
03:41
Nihan Günay, Pençe-3 Harekatını sürdüren Mehmetçik'le birlikte ateş hattına girdi! 26.11.2019 | 09:28
02:09
Kumpas haberi karıştırdığı CHP'de göz gözü görmüyor! Teknedeki CHP'lilerden yeni atak... 26.11.2019 | 09:20
02:10
Başkan Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti 25.11.2019 | 22:49
02:11
CHP Sözcüsü Faik Öztrak kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı! 25.11.2019 | 17:22
08:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da önemli açıklamalar 25.11.2019 | 17:09
21:17
Yalanı ayağına dolanan CHP hedef şaşırtma peşinde 25.11.2019 | 16:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN