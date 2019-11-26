Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar (26 Kasım 2019 Salı)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Külliye'ye bir CHP'linin gittiği yönündeki iftiralara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan," Külliye benim şahsi malım değildir. Bu milletin varlığıdır. Son günlerdeki tartışma bambaşka bir mecrada cereyan ediyor. Londra'da tedavi gördüğü anlaşılan bir gazeteci var. Bu kişi müthiş bir haber başlığıyla bir iddia ortaya attı. 9 Kasım'da bir CHP'li plakası değiştirilmiş araçla Külliyeye gelip bizimle görüşmüş. "Senin CHP genel başkanı olman gerekir" demişiz. Bu iddianın neresini düzeltelim bilmiyoruz. Her şeyden önce böyle bir görüşme olmadı. Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi. Külliyeye giren araç da çıkan araç da bellidir." dedi.