Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Büyük kongremizde kendimizi yenileyeceğiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: Büyük kongremizde kendimizi yenileyeceğiz. AK Parti'yi çok daha ileri noktaya taşıyacağız. Başarı çıtamızı yüzde 50'nin üzerine çıkardık. Türkiye'nin 6 yıldır kesintisiz bir saldırı altında olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle son altı yıldır kesintisiz bir saldırı altındayız. Bu saldırıda her oyun kullanılıyor. FETÖ'sünden PKK'sına DEAŞ'ına kadar tüm terör örgütleri kuduz gibi üzerimize saldırıyor." dedi.
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