Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’i Külliye'de ağırladı. İki lider toplantının ardından ortak basın açıklaması yaptılar. Konuşmasında terörle mücadele vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "DEAŞ, PKK, FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem Irak için tehlike oluşturmaktadır. Birlikte çalışmanın önemini konuştuk. İlgili arkadaşlarımız çok sıkı ilişkide olmak suretiyle, boşluk bırakmadan bu sıkıntılar gidermenin gayreti içinde olacağız. Terörle mücadelede iş birliğimizi derinleştireceğiz." dedi.