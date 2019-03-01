Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ardahan'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ardahan mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki konular üzerine kritik mesajlar veren Erdoğan, "Geçen ne oldu biliyor musunuz? Isparta milletvekili yanıma geldi. Dedi ki "400 bin ton elma var" dedi. Fiyatlar düşük buna rağmen satamıyoruz... Hazine ve Maliye Bakanımı aradım, dedim ki bu elmaları hemen alalım bunları da ucuz fiyatla satalım. Ve hemen bu elmalar şu anda tarafımızdan alındı ve halkımıza da 3 liraya satılıyor. Nerelere çıkmıştı fiyatlar biliyor musunuz? 8 - 10 oralara çıkmıştı. Şimdi biz böyle adım attık diye Bay Kemal rahatsız oluyor. Rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere hayat hakkı tanımayacağız. Fiyatlar yerine gelirse biz sahadan çekiliriz. Ama hala böyle devam ederse biz farklı adımlar atacağız." dedi.