Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için katılım sağlamayanlara çok sert tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da düzenlenen "2019 Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" başlıklı oturumda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için katılım sağlamayanlara çok sert tepki gösterdi ve "Forumda çok farklı dünya görüşünden insan biraraya gelmişken bu tavrı doğru bulmuyorum. Sınırları masada cetvelle oluşturulan devletler hiçbir zaman gerçek devlet olamayacak" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
29:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli mesajlar 21.10.2019 | 12:34
01:58
08:18
01:59
Akaryakıt kaçakçılarına darbe 21.10.2019 | 11:34
13:45
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli Barış Pınarı Harekatı açıklaması! 21.10.2019 | 10:02
31:08
Başkan Erdoğan, Rize Günleri programında konuştu 20.10.2019 | 18:48
00:43
Nusaybin'de basın açıklaması yapan gruba vatandaştan tepki 20.10.2019 | 18:09
01:47
Teröristlerin hareketleri İHA ve SİHA'larla izleniyor! 20.10.2019 | 16:08
00:49
Gri listedeki 2 terörist teslim oldu 20.10.2019 | 15:36
10:25
00:37
ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği silah mühimmatları ele geçirildi 19.10.2019 | 20:25
12:16
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kayseri İl Teşkilat yemeğinde önemli açıklamalar 19.10.2019 | 20:26
00:41
01:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı 19.10.2019 | 16:47
03:58
31:28
04:24
"Ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış?" 19.10.2019 | 16:21
10:09
00:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Reis' diye seslendi, bir anda sarıldı! 19.10.2019 | 15:25