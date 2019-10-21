Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için katılım sağlamayanlara çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da düzenlenen "2019 Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" başlıklı oturumda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için katılım sağlamayanlara çok sert tepki gösterdi ve "Forumda çok farklı dünya görüşünden insan biraraya gelmişken bu tavrı doğru bulmuyorum. Sınırları masada cetvelle oluşturulan devletler hiçbir zaman gerçek devlet olamayacak" dedi.