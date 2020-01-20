Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin dönüşü önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Berlin dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Yaptığı değerlendirmede hem Libya ve Suriye konusu, hem de iç politikayla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Ülkesi için tek ses olamadığını belirttiği Kılıçdaroğlu için "Şimdi bakıyorsun sayıyor; “Doğu Akdeniz’de şu ülke var, şu ülke var, şu ülke var. Türkiye niye yok? Bir ülke yok, o da Türkiye” diyor. Bizim orada hala olup olmadığımızın farkında değil. Gemilerimiz orada; sondaj, sismik araştırma… Hepsi orada ama görmüyor" dedi. ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'deki Libya Zirvesi dönüşü uçakta yaptığı açıklamaları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.