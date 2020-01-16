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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalar

16.01.2020 | 13:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılı değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye için 2019 yılını bir yıkılış yılı olarak hayal edenler olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye için yazılan senaryolarda 2019, bir yıkılış ve teslim oluş yılı olarak öngörülmüştü. Rabbimize binlerce şükürler olsun ki, biz 2019 yılını yeniden yükseliş yılı haline dönüştürdük. Milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdik. Terör örgütlerini sınırlarımızdan uzaklaştırdık." dedi.

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