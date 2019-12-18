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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar "Bu adımlar Sevr'in ters köşe edilmesidir"

18.12.2019 | 13:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya seyahati öncesinde yaptığı açıklamada; Doğu Akdeniz'de mutabakata varılan Libya'ya 'her konuda yardıma hazır olduklarını' dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye gönderilen İHA sayısının artırılabileceğini söyledi. Kanal İstanbul eleştirilerine de yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boğaz’daki çevre tehdidini ortadan kaldıracak" dedi. Cumhurbaşkanı'nın İncirlik ve Kürecik üsleri, yeni partiler ve Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı için Rekabet Kurumu'na başvurmasına yönelik değerlendirmeleri de oldu. ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya ziyareti öncesinde yaptığı açıklamaları canlı yayında değerlendirdi.

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