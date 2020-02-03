Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya tepki "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle şu anda vermiş durumda"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İblid'deki kalleş saldırıya da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye, Bu saldırının cevabını misliyle şu anda vermiş durumda" dedi.
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