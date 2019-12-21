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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar

21.12.2019 | 15:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

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