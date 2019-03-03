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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e sert sözler: Taklacı, sen kimsin!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Seçim çalışmaları kapsamında Ordu'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi'inin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Naim Şahin'e sert sözlerle yüklendi. Erdoğan: "Seni milletvekili yapacağız, bakan yapacağız, sonra utanmadan, sıkılmadan oy devşireceksin. Bu kişi Ordu'ya yapılan her işe de sahip çıkıyormuş, sen kimsin? Bu şehre ne yapılmışsa altında sadece AK Parti'nin ve onunla yol yürümeye devam eden kadroların imzası vardır. Bu taklacıya öyle bir ders verin ki karşınıza çıkmaya yüz bulamasın" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e sert sözler: Taklacı, sen kimsin!
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