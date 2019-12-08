Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı Yatırım Konferansı'nda önemli açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Yatırım Konferansı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Yatırım Konferansı için "Ufuk açıcı kararlar alınacak" dedi.
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