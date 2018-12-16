Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti döneminde hayata geçirilen projelerin Türkiye'ye kattıklarıyla ilgili önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti döneminde hayata geçirdiğimiz dünya çapındaki projelerle Türkiye'nin tamamını büyüttüğümüzü söylüyorum. Marmaray nasıl, güzel değil mi? Avrasya Tüneli nasıl, kullandınız mı? Bizden önce böyle bir şey var mıydı? Hayaldi değil mi? Bunları AK Parti iktidarı olarak biz yaptık, biz. Onların hayalleri bile ulaşamaz ama biz yaptık." dedi. Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen operasyona ilişkin de önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunlar söyledi: "Dün Zeytinlik operasyonunu yaptık mı, Afrin'i yaptık mı yaptık, Sincar'ı yaptık mı yaptık. Her zaman teröristlerin ensesindeyiz. Onları açtıkları çukura gömüyoruz. Teröristler milletimin başına bela olmaktan çıkacak. Biz Mehmedimizle oralardayız. ÖSO ile oradayız. Hep birlikte Allah'ın izniyle vatanımıza saldıranlara karşı bedelini ödetiyoruz"