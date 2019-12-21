Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması "Sen ne yaparsan yap, biz bunu yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Kanal İstanbul konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Fakat Kanal İstanbul ile bir defa bu tehditler adeta yok seviyesine geleceği gibi, ülkemize ciddi manada getirisi olacaktır. Tüm bunların çalışmaları yapılmış, Karadeniz'den Marmara'ya iniş, farklı bir özellikle Kanal İstanbul sahip çıkacaktır. Atalarımız "Bal bal demekle ağız tatlanmaz" diyor. Son dönem verilerine baktığımızda somut gelişmeleri görüyoruz. CHP ne yaparsa yapsın, biz Kanal İstanbul'u yapacağız" dedi.