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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da önemli açıklamalar

25.11.2019 | 17:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'da; Türk Askeri Birliği ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gerilimlerin arttığı dönemde küresel barışa katkı sağlamak için Katar’dasınız. Varlığınızla Körfez ülkeleriyle 2017'de başlayan krizden bu yana Katarlı kardeşlerimizin huzur ve güveninin teminatı oldunuz." dedi.

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