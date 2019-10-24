Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Teröre açık açık destek veren Batılı ülkelere çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir şeye üzülüyoruz. Devasa ülkelerin liderleri bu terörist başlarını yanlarına alıyorlar onları masalarına oturtuyorlar. Teröristi siz karşınıza aldığınızda terörle mücadele olur mu? Bunlara prim veriyorsunuz, bunları şımartıyorsunuz, bunları azdırıyorsunuz. Bu nasıl iştir?" dedi.