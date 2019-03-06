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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamasına sert cevap "PKK'yı kanarya sevenler derneği mi zannediyorsun?"

Malatya AK Parti Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG/PKK ile ilgili skandal açıklamalarına sert cevap verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. skandal açıklamalarla ilgili olarak "YPG Türkiye'ye saldırmaz" diyen Kılıçdaroğlu acaba bu terör örgütünü kanarya sevenler derneği mi zannediyor? Şehit edilen vatandaşlarımızı, yakılan, füze atılan köylerimizi, taciz atışlarını da mı görmedin bay Kemal? Hiçbir şeyden haberin yok mu?" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamasına sert cevap "PKK'yı kanarya sevenler derneği mi zannediyorsun?"
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