Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal YPG/PKK açıklamasına sert cevap!

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde' programında çiftçilere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon kanalında yaptığı "YPG/PKK bize mi saldıracak?" diyerek yaptığı skandal açıklamaya sert bir cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Ama bakıyorsunuz ana muhalefetin başı 'YPG/PKK niçin bize saldırsın' diyor. Diyorum ki, saldırdı. Füze atanlar onlar. Son olarak geçtiğimiz yılın ağustos ayında ekonomi silahını çektiler. Türkiye'nin gerçekleriyle hiçbir ilgisi olmayan suni bir anaforla ekonomimizi batırmaya çalıştılar. Tedbirlerimizi hayata geçirdik. Kontrolü yeniden ele aldık. Son umutla 31 Mart'ı bekliyorlar. İstikrarsızlık ortamı oluşturabilirlerse yeni saldırı gerçekleştirmeyi planlıyorlar. Bunlara asla fırsat tanımayacağız. Milletimizle kol kola, gönül gönüle vererek bu oyunu bozacağız" dedi.