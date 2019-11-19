Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Tank Palet Fabrikası' iddialarına sert yanıt
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikası yalanlarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin anlatılanları anlamak istemediğini belirterek, "Tabi fabrikanın Katar ordusuna satıldığı yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor. Yalanın sonu yok ki… Ama yalancının mumu da malum yatsıya kadar yanıyor" ifadelerini kullanmıştı. İşte Kılıçdaroğlu'nun yalan söylemekten çekinmediği Tank Palet Fabrikası gerçeği...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
Gri kategoride aranan terörist Semra Tuncer yakalandı 19.11.2019 | 16:04
10:40
İşte Tank Palet Fabrikası'yla ilgili gerçekler... 19.11.2019 | 16:02
07:05
Yaşar Büyükanıt'ın eşi Bilge Filiz Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı 19.11.2019 | 15:51
03:34
01:42
Borsa'da rekor seviyeler! 19.11.2019 | 14:58
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile bir araya geldi 19.11.2019 | 14:09
39:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar 19.11.2019 | 12:50
03:23
02:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Trump ile ABD'de verimli bir görüşme gerçekleştirdik" 19.11.2019 | 12:28
00:41
40:00
AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar 18.11.2019 | 19:04
01:08
Balon balığındaki zehir kanser ilacı olacak! Kanada harekete geçti 18.11.2019 | 17:30
01:14
01:28
Ekrem İmamoğlu'na tahsis edilen locanın arkasından "tehdit" çıktı 18.11.2019 | 16:29
05:52
Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi 18.11.2019 | 15:01
01:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizim önceliğimiz petrol değil insan" 18.11.2019 | 13:18
21:24
03:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnsan merkezli olmayan her yapı yıkılmaya mahkumdur" 18.11.2019 | 12:32
00:38
00:25
Sağlık Bakanı Koca'dan gece yarısı hastane denetimi 18.11.2019 | 11:44