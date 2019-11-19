Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Tank Palet Fabrikası' iddialarına sert yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikası yalanlarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin anlatılanları anlamak istemediğini belirterek, "Tabi fabrikanın Katar ordusuna satıldığı yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor. Yalanın sonu yok ki… Ama yalancının mumu da malum yatsıya kadar yanıyor" ifadelerini kullanmıştı. İşte Kılıçdaroğlu'nun yalan söylemekten çekinmediği Tank Palet Fabrikası gerçeği...