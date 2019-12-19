Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuala Lumpur Zirvesi’nde önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Konferans Merkezi’nde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi’nde konuştu: Önemli açıklamalarda bulunana Cumhurbaşkanı Erdoğan "1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır" dedi.
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