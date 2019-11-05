Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan manidar 'Mektup' göndermesi! "Bizi aldatamazlar. Evet. Bugünkü mektubum..."

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda Türkiye'nin teröristlerle mücadelesinin son teröröist imha edilene kadar devem edeceğini belirterek "Bizi aldatamazlar. Evet. Bugünkü mektubum bu kadar..." diyerek bitirdi.