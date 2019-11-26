Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Füze Bozdoğan müjdesi... Tam isabetle vurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. (26 Kasım 2019 Salı) Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında milli füze müjdesini de verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bozdoğan Füzesi'nin 2020 yılında test atışlarının ardından TSK envanterine girecek" dedi.
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