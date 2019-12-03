Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere bugün Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik ziyaret öncesi açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO’nun kendini güncellemesi açıktır." dedi. Termik santrallere filtre takılma meselesine ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkımızın zehirlenmesine izin vermeyiz." dedi.