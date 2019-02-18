Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ülkeler sert cevap "Şimdi kalkıp bize S-400 almayın diyorlar..."

Burdur'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müttefik gözüküp teröristleri besleyip Türkiye'ye karşı kullanan ülkelerin "S-400 Hava Savunma Sistemlerini almayın" açıklamaların sert bir cevap verdi ve "Bu süreçte Rusya ile S-400 alma noktasında iletişim kurduk. Şimdi kalkıp bize Rusya'dan S-400 almayın diyorlar. NATO üyesi Yunanistan'ın senelerdir S-300'leri var. Onlara bir şey demiyorsunuz. Siz teröristlere 22-23 bin TIR silah göndereceksin, ben senden param ile silah alamayacağım. Bu nasıl bir ittifak" dedi.